В США заявили о смене курса Вашингтона в отношении Украины

Экс-разведчик Риттер: США меняют курс в отношении Украины

Соединенные Штаты меняют курс в отношении Украины, что может привести Киев к краху в скором времени. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США (КМП) Скотт Риттер в статье для Energy Intelligence.

«Невозможность или нежелание Конгресса утвердить законопроект, выделяющий деньги для Украины, привели к перезагрузке политики со стороны администрации Байдена», — рассказал военный аналитик.

В частности, Риттер обратил внимание на отставку бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд и смену ее на Джона Басса. По его мнению, новый назначенец может искать пути выхода из украинского конфликта путем переговоров. Он также добавил, что на президента США Джо Байдена может давить фактор грядущих президентских выборов в ноябре.

Ранее Риттер заявил, что власти США отчаянно ищут варианты выхода из украинского конфликта. Он добавил, что поддержка Вашингтоном Украины не позволяет изменить ситуацию на поле боя.