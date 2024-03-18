Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:58, 18 марта 2024Мир

В США заявили о смене курса Вашингтона в отношении Украины

Экс-разведчик Риттер: США меняют курс в отношении Украины
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Соединенные Штаты меняют курс в отношении Украины, что может привести Киев к краху в скором времени. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США (КМП) Скотт Риттер в статье для Energy Intelligence.

«Невозможность или нежелание Конгресса утвердить законопроект, выделяющий деньги для Украины, привели к перезагрузке политики со стороны администрации Байдена», — рассказал военный аналитик.

В частности, Риттер обратил внимание на отставку бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд и смену ее на Джона Басса. По его мнению, новый назначенец может искать пути выхода из украинского конфликта путем переговоров. Он также добавил, что на президента США Джо Байдена может давить фактор грядущих президентских выборов в ноябре.

Ранее Риттер заявил, что власти США отчаянно ищут варианты выхода из украинского конфликта. Он добавил, что поддержка Вашингтоном Украины не позволяет изменить ситуацию на поле боя.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      «Свобода навигации ограничена». Генсек НАТО признал, что альянс помогает ВСУ атаковать Черноморский флот

      В России рассказали о возможных параметрах санитарной зоны на Украине

      Бывший сотрудник Павла Дурова раскрыл изнанку работы с ним

      Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Сумской области

      Путин встретился с остальными кандидатами в президенты

      Туристы-грабители устремились в Лос-Анджелес и стали обворовывать богачей

      В России рассказали о преимуществах используемого на СВО автомата

      Полицейские нашли схрон с гранатометами в Херсонской области

      Россиянин порвал и съел бюллетень на избирательном участке

      В США заявили о смене курса Вашингтона в отношении Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше