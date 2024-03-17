В США рассказали о поиске вариантов выхода из украинского конфликта

Экс-разведчик Риттер: власти США ищут варианты выхода из украинского конфликта

Власти США отчаянно ищут варианты выхода из украинского конфликта. Об этом рассказал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер на странице в соцсети X.

«Если администрация Байдена избавилась от заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, она отчаянно ищет способ выйти из этого конфликта», — сказал он.

По словам экс-разведчика, США хотели запугать Россию, финансируя Киев, однако этого у них не получилось, а дальнейшая поддержка приведет к еще большим разрушениям на Украине.

Ранее Риттер заявил, что российские войска наносят серьезный урон Вооруженным силам Украины (ВСУ) при помощи дронов. По его мнению, российская сторона обладает колоссальным преимуществом в этой сфере, сильно затрудняя передвижение украинских военных.