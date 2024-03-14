В США заявили о параличе украинской армии из-за российских дронов

Риттер: российские дроны парализовали украинскую армию

Российские войска наносят серьезный урон Вооруженным силам Украины (ВСУ) при помощи дронов, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его мнению, российская сторона обладает колоссальным преимуществом в этой сфере, сильно затрудняя передвижение украинских военных. «Украинцы парализованы, они не могут двигаться, иначе их обнаружат и убьют», — указал Риттер.

По его словам, российская армия использует множество простых и дешевых беспилотников, в то время как украинской армии приходится использовать дорогие и дефицитные средства ПВО для борьбы с ними. Как считает бывший разведчик, технологии БПЛА меняют правила игры на поле боя.