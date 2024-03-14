Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:35, 14 марта 2024Бывший СССР

В США заявили о параличе украинской армии из-за российских дронов

Риттер: российские дроны парализовали украинскую армию

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Российские войска наносят серьезный урон Вооруженным силам Украины (ВСУ) при помощи дронов, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его мнению, российская сторона обладает колоссальным преимуществом в этой сфере, сильно затрудняя передвижение украинских военных. «Украинцы парализованы, они не могут двигаться, иначе их обнаружат и убьют», — указал Риттер.

По его словам, российская армия использует множество простых и дешевых беспилотников, в то время как украинской армии приходится использовать дорогие и дефицитные средства ПВО для борьбы с ними. Как считает бывший разведчик, технологии БПЛА меняют правила игры на поле боя.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мне придется послать ребят в Одессу». Во Франции раскрыли, что говорил Макрон о войсках на Украине после стакана виски

      В США заявили о параличе украинской армии из-за российских дронов

      В США заявили о наблюдении за бомбардировщиками России

      США отказались признать легитимность выборов в новых регионах России

      Владеющая четверными прыжками 12-летняя фигуристка перешла к Плющенко

      Лавров раскрыл планы Запада на «формулу мира» Зеленского

      Секс-символ MMA случайно оголила грудь во время драки с сестрой

      В Пентагоне рассказали об уникальном пакете помощи Украине

      Путин наградил посмертно погибшего замглавы района Белгородской области

      Лавров высказался о возможности прямого столкновения России и НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше