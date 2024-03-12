«Известия»: в России создадут палубный дрон-камикадзе для ВМФ

Работы по созданию корабельной версии дрона-камикадзе для Военно-морского флота (ВМФ), который можно будет запускать с палубы корабля, завершаются. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Новые беспилотники позволят поражать легкие катера и моторные лодки диверсантов. Также дроны-камикадзе смогут использовать для поддержки действий морских пехотинцев на побережье.

«Корабельные беспилотники смогут применяться при проведении десантных операций, на закрытых морских театрах, ограниченных акваториях, таких как Балтика или Черное море, при определенных погодных условиях и для решения пока определенных узких задач», — сказал бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков отметил, что над морем нет ориентиров, поэтому управлять полетом дрона над водой сложно. Он добавил, что запуск беспилотника с палубы в условиях качки тоже может стать непростой задачей. По его словам, дроны-камикадзе позволят наносить удары по объектам в портовых центрах и уничтожать безэкипажные катера.

В конце декабря компания Zala Aero, которая разработала беспилотник «Ланцет», представила новый дрон-камикадзе «Изделие 55». Аппарат получил четыре двигателя и X-образное крыло.