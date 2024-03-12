Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:49, 12 марта 2024Наука и техника

В России создадут палубный дрон-камикадзе

«Известия»: в России создадут палубный дрон-камикадзе для ВМФ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Работы по созданию корабельной версии дрона-камикадзе для Военно-морского флота (ВМФ), который можно будет запускать с палубы корабля, завершаются. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Новые беспилотники позволят поражать легкие катера и моторные лодки диверсантов. Также дроны-камикадзе смогут использовать для поддержки действий морских пехотинцев на побережье.

«Корабельные беспилотники смогут применяться при проведении десантных операций, на закрытых морских театрах, ограниченных акваториях, таких как Балтика или Черное море, при определенных погодных условиях и для решения пока определенных узких задач», — сказал бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Военный эксперт Дмитрий Болтенков отметил, что над морем нет ориентиров, поэтому управлять полетом дрона над водой сложно. Он добавил, что запуск беспилотника с палубы в условиях качки тоже может стать непростой задачей. По его словам, дроны-камикадзе позволят наносить удары по объектам в портовых центрах и уничтожать безэкипажные катера.

В конце декабря компания Zala Aero, которая разработала беспилотник «Ланцет», представила новый дрон-камикадзе «Изделие 55». Аппарат получил четыре двигателя и X-образное крыло.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Глава ЦРУ назвал срок нового контрнаступления ВСУ. В качестве альтернативы Киеву предрекли «еще больше Авдеевок»

      В России создадут палубный дрон-камикадзе

      Девушка посмотрела фото с отпуска и удивилась непристойной детали на платье

      Названы ключевые ошибки при выпекании блинов

      На Украине заявили о капитуляции перед Польшей

      Еще в одном российском регионе объявили ракетную опасность

      В Орле после атаки БПЛА на нефтебазу загорелся резервуар с топливом

      Женщина заглянула в телефон мужа и сделала неприятное открытие

      Женщина расправилась с насильником его же ножом

      Украинских военных уличили в желании создать радикальную партию с боевым крылом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше