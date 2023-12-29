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17:22, 29 декабря 2023Наука и техника

Разработчик «Ланцета» представил новый дрон

Zala Aero представила безопасный для оператора дрон-камикадзе «Изделие 55»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Компания Zala Aero, которая разработала беспилотник «Ланцет», представила новый дрон-камикадзе «Изделие 55». Аппарат получил X-образное крыло. Об этом говорится в Telegram-канале производителя.

«Новый барражирующий боеприпас ближнего радиуса простой в эксплуатации, абсолютно безопасный для оператора, с дистанционным контейнерным запуском. Обеспечивает Full HD в режиме реального времени до момента поражения, с выбором оптимального угла захода на цель», — говорится в сообщении.

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Дрон «Изделие 55» получил четыре двигателя. Отмечается, что в барражирующем боеприпасе применили новые технические решения, делающие его абсолютно неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее в декабре военный историк Юрий Кнутов сообщил, что дрон-камикадзе «Ланцет» выполнен из композитных материалов, которые делают его невидимым для радиолокационных станций.

В сентябре главный конструктор Zala Aero Александр Захаров сообщил о разработке дрона-камикадзе «Италмас», который стал аналогом аппарата «Герань». Дальность действия дрона «Италмас» составляет 200 километров.

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      Даниил Иринин
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