Разработчик «Ланцета» представил новый дрон

Zala Aero представила безопасный для оператора дрон-камикадзе «Изделие 55»

Компания Zala Aero, которая разработала беспилотник «Ланцет», представила новый дрон-камикадзе «Изделие 55». Аппарат получил X-образное крыло. Об этом говорится в Telegram-канале производителя.

«Новый барражирующий боеприпас ближнего радиуса простой в эксплуатации, абсолютно безопасный для оператора, с дистанционным контейнерным запуском. Обеспечивает Full HD в режиме реального времени до момента поражения, с выбором оптимального угла захода на цель», — говорится в сообщении.

Дрон «Изделие 55» получил четыре двигателя. Отмечается, что в барражирующем боеприпасе применили новые технические решения, делающие его абсолютно неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее в декабре военный историк Юрий Кнутов сообщил, что дрон-камикадзе «Ланцет» выполнен из композитных материалов, которые делают его невидимым для радиолокационных станций.

В сентябре главный конструктор Zala Aero Александр Захаров сообщил о разработке дрона-камикадзе «Италмас», который стал аналогом аппарата «Герань». Дальность действия дрона «Италмас» составляет 200 километров.