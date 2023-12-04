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09:02, 4 декабря 2023Наука и техника

В России рассказали о невидимости «Ланцета» для радаров

Эксперт Кнутов: композитные материалы делают «Ланцет» невидимым для радаров

Фото: Алексей Паньшин / РИА Новости

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» выполнен из композитных материалов, которые делают его невидимым для радиолокационных станций. Об этом рассказал военный историк Юрий Кнутов в беседе с «Известиями».

«Он сделан полностью из композитных материалов, имеет электродвигатель, что делает его невидимым как для радаров, так и для тепловизоров. Кроме того, он изготовлен по схеме Х-образного крыла: два Х-образных крыла, которые складываются при транспортировке, а при запуске, соответственно, раскрываются», — сказал эксперт.

По его словам, «Ланцет» отличается великолепными маневренными характеристиками, а на экране радара беспилотник иногда можно перепутать с птицей. Кнутов подчеркнул, что «Ланцет», который является главной проблемой для украинской армии, постоянно модернизируют.

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В ноябре генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что иностранные заказчики активно проявляют интерес к российскому беспилотнику «Ланцет», но он не поставляется за границу, в том числе из-за высокой потребности в нем российских военных.

В том же месяце Минобороны Британии назвало «Ланцет» одним из самых эффективных видов оружия, применяемых в зоне проведения специальной военной операции. Дроны используют для уничтожения артиллерии противника.

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      Даниил Иринин
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