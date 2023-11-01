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21:00, 1 ноября 2023Наука и техника

В Британии оценили эффективность российских «Ланцетов»

Минобороны Британии назвало «Ланцет» одним из наиболее эффективных дронов

Фото: Алексей Паньшин / РИА Новости

Российские дроны-камикадзе «Ланцет» стали одним из самых лучших видов оружия, применяемых в зоне проведения специальной военной операции. Эффективность беспилотников оценили в сообщении Минобороны Британии в соцсети X.

«Российские дроны-камикадзе "Ланцет" стали одним из наиболее эффективных новых средств, которые Россия применила на Украине за последние 12 месяцев», — пишет ведомство.

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Отмечается, что российские военные используют «Ланцеты» для поражения приоритетных целей. Эти аппараты все чаще применяют в рамках контрбатарейной борьбы, нанося удары по артиллерии противника.

В сообщении добавили, что «Ланцеты» часто применяют вместе с разведывательными дронами «Орлан-10», которые используют для обнаружения целей.

В октябре обозреватель Дэвид Хамблинг назвал дроны «Ланцет» самым эффективным оружием Вооруженных сил России в зоне спецоперации.

В сентябре сообщилось, что в будущем дальность полета «Ланцетов» может превысить 70-80 километров.

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      Даниил Иринин
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