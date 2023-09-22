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19:16, 22 сентября 2023Наука и техника

Стало известно о планах повышения дальности российского «Ланцета»

ТАСС: дальность полета беспилотника «Ланцет» в будущем превысит 70-80 километров

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В будущем дальность полета российского беспилотника «Ланцет» может превысить 70-80 километров. О соответствующих планах ТАСС стало известно от близкого к Воздушно-космическим силам России источника.

По словам собеседника, озвученные намерения будут реализованы при условии улучшения стабильности и качества передачи видеосигнала оператору. «Он может летать и дальше, вопрос в системе управления, ведь он наводится так: оператор видит цель и на нее наводит. Вопрос в том, насколько далеко система управления может работать», — сказал источник.

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20 сентября 2023

Ранее РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» поразил истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины дальности более 80 километров — за пределами прямой радиовидимости наземного комплекса управления — благодаря новшествам.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, новая версия российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» с увеличенной продолжительностью полета станет неуязвимой для противовоздушной обороны Украины.

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    Иван Потапов
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