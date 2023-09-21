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05:00, 21 сентября 2023Наука и техника

Российский «Ланцет» поразил МиГ-29 ВСУ на дальности более 80 километров

Дрон «Ланцет» поразил МиГ-29 ВСУ на дальности 80 километров благодаря новшествам

Фото: Kalashnikov Media / Globallookpress.com

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» поразил МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дальности более 80 километров благодаря новшествам. Об этом заявил информированный источник, передает РИА Новости.

«В "Ланцет" был внесен ряд новшеств, которые позволяют вариативно применять дроны-камикадзе за пределами прямой радиовидимости наземного комплекса управления», — объяснил источник. Кроме того, компания-производитель Zala Aero использовала отдельные новые конструктивные решения.

В результате БПЛА с барражирующим боеприпасом смог попасть в кабину МИГ-29 на украинском аэродроме с расстояния «более 80 километров от точки запуска аппарата в тылу российских оборонительных позиций». Благодаря нововведениям разведывательно-ударный контур с системой «Ланцет» стал для ВС РФ «фронтовой длинной рукой», добавил собеседник агентства.

Ранее российская компания Zala Aero заявила о разработке дрона-камикадзе «Италмас», который стал аналогом «Герани». Его дальность превышает 200 километров, и по сравнению с «Геранью» он обладает увеличенной боевой частью.

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    Александра Синицына
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