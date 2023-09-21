Российская компания создала аналог дрона-камикадзе «Герань»

Zala Aero создала аналог дрона-камикадзе «Герань», получивший название «Италмас»

Российская компания Zala Aero разработала дрон-камикадзе «Италмас», который стал аналогом «Герани». Об этом сообщил главный конструктор организации Александр Захаров в эфире телеканала «Россия-1».

«Он [«Италмас»] более глубинного действия, то есть [дальность переваливает] за 200 километров. И с увеличенной боевой частью», — отметил он. Захаров добавил, что эта модель также является дроном-камикадзе.

20 сентября представитель Института прикладной физики заявил, что новейшая российская авиаракета С-8КЛ с кассетной боевой частью получит увеличенную дальность боевого применения благодаря усовершенствованному двигателю.

Ранее директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил, что расширение производственных мощностей позволит кратно увеличить выпуск дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб», а также беспилотников «Тахион» и «Гранат».