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01:59, 21 сентября 2023Наука и техника

Российская компания создала аналог дрона-камикадзе «Герань»

Zala Aero создала аналог дрона-камикадзе «Герань», получивший название «Италмас»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российская компания Zala Aero разработала дрон-камикадзе «Италмас», который стал аналогом «Герани». Об этом сообщил главный конструктор организации Александр Захаров в эфире телеканала «Россия-1».

«Он [«Италмас»] более глубинного действия, то есть [дальность переваливает] за 200 километров. И с увеличенной боевой частью», — отметил он. Захаров добавил, что эта модель также является дроном-камикадзе.

20 сентября представитель Института прикладной физики заявил, что новейшая российская авиаракета С-8КЛ с кассетной боевой частью получит увеличенную дальность боевого применения благодаря усовершенствованному двигателю.

Ранее директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил, что расширение производственных мощностей позволит кратно увеличить выпуск дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб», а также беспилотников «Тахион» и «Гранат».

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    Марина Совина
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