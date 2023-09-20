Российской кассетной авиаракете С-8КЛ увеличат дальность

ИПФ: новейшая кассетная авиаракета С-8КЛ получит увеличенную дальность

Новейшая российская авиаракета С-8КЛ с кассетной боевой частью получит увеличенную дальность боевого применения благодаря усовершенствованному двигателю. Об этом сообщил ТАСС представитель Института прикладной физики (ИПФ).

«Достижения в области двигателестроения позволили применить в новой ракете тонкостенный двигатель со сниженной массой и более современным высокоэнергетическим топливом, благодаря чему не только увеличить дальность, но и размер боевой части», — сказал собеседник.

По его словам, ИПФ уже закончены соответствующие опытно-конструкторские работы и начато производство снаряда в небольших объемах.

Институт представил новейшую неуправляемую авиационную ракету С-8КЛ с кассетной боевой частью в августе на проходившем в Подмосковье международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

С-8КЛ основана на советской неуправляемой 80-миллиметровой авиаракете С-8 дальностью боевого применения до 4 километров и массой кассетной боевой части до 7,3 килограмма. Ракета применяется с контейнерных пусковых установок самолетов и вертолетов.