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20:51, 14 августа 2023Наука и техника

На «Армии» впервые представили кассетную ракету С-8КЛ

На форуме «Армия-2023» впервые представили авиационную кассетную ракету С-8КЛ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

«Институт прикладной физики» впервые представил новейшую неуправляемую авиационную ракету (НАР) С-8КЛ с кассетной боевой частью на международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Об этом сообщает РИА Новости.

«НАР С-8КЛ имеет кассетную боевую часть и наполнена кумулятивно-осколочными боевыми элементами. Здесь их 24. Это новая разработка, литера "О" присвоена в конце 2022 года», — рассказали в пресс-службе института.

Отмечается, что присвоение литеры «О» означает, что опытные образцы изделия изготовлены, предварительно испытаны и доработаны по результатам предварительных тестов перед проведением приемочных испытаний. Разработка находится на завершающей стадии испытаний.

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Новый боеприпас совместим со всеми основными типами самолетов и вертолетов армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил России. Ракету можно запускать из стандартных блоков НАР, а также интеллектуальных блоков Б-8В10-УВ, разработанных специалистами предприятия «Заслон».

В мае военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что российская НАР С-8ОФП «Бронебойщик» необходима для работы по укрепленным районам противника.

В том же месяце заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин рассказал о начале серийного выпуска новейшей авиационной ракеты «Бронебойщик», которую планируют применять в ходе специальной военной операции.

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    Даниил Иринин
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