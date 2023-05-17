Раскрыты особенности российского «Бронебойщика»

Эксперт Леонков: авиаракета «Бронебойщик» необходима для работы по укрепрайону противника

Новейшая российская авиационная ракета «Бронебойщик» необходима для работы по укрепленному району противника. Особенности оружия News.ru раскрыл военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист напомнил, что «Бронебойщик» является модификацией ракет С-13, предназначенной для использования авиационными и вертолетными комплексами при штурме укрепленных наземных целей.

По оценке эксперта, габариты ракеты не изменились, в отличие от ее возможностей. «С одной стороны, повышается ее боевое могущество, например, бетонно-бойные и фугасные свойства, также модель доработана в лучшую сторону», — сказал Леонков.

Ранее заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин сообщил, что в России начался серийный выпуск «Бронебойщика».

Авиационная ракета «Бронебойщик» способна взрываться перед преградой, при ударе о преграду, пробивать преграду и взрываться за преградой. Снаряд расширит семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров. Ракету получат самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.