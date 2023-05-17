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15:01, 17 мая 2023Наука и техника

Россия начала серийный выпуск «Бронебойщика»

В России начался серийный выпуск авиаракеты «Бронебойщик»

Кадр: 24 NEWS plus / Youtube

В России начался серийный выпуск новейшей авиационной ракеты «Бронебойщик», которую планируется применять в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

По его словам, ракета «принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть». «В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне СВО», — сказал руководитель.

В июле 2021 года заместитель гендиректора сообщил, что российская штурмовая авиация получит ракету «Бронебойщик» не ранее 2023 года.

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21 марта 2023

В мае 2020 года военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец утверждал, что иностранные посетители зарубежных выставок «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой «Бронебойщик».

Авиационная ракета «Бронебойщик» способна взрываться перед преградой, при ударе о преграду, пробивать преграду и взрываться за преградой. Снаряд расширит семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров. Ракету получат самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.

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Иван Потапов
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