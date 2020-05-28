В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»

Иностранные посетители зарубежных выставок «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик», заявил РИА Новости военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

По его мнению, увеличенная до шести километров дальность ракеты является «очень серьезным показателем». «А еще — мощная боевая часть, тоже чрезвычайно важная характеристика. Золотые головы нашей оборонки сумели сделать двигатель, который позволяет в два-три раза увеличить потенциал боеголовки. Двигатель стал меньше по габаритам, и это позволило нарастить вес боевой части, что чрезвычайно важно для ракеты», — считает обозреватель.

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Как заявил в интервью агентству исполнительный директор «Техмаша» Александр Кочкин, в ближайшие дни начнется подготовка документов о принятии С-8ОФП «Бронебойщик» на вооружение, а серийные поставки таких ракет в войска начнутся в 2021 году.

В феврале 2019 года генеральный директор «Техмаша» Владимир Лепин сообщил, что государственные испытания данной ракеты завершены.

С-8ОФП «Бронебойщик» может взрываться перед преградой, при ударе о преграду, пробивать преграду и взрываться за преградой. Оружие должно расширить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров. Ракету получат самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.

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