Российский секретный «Монолит» оказался готов

Российская перспективная секретная высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» оказалась готова к проведению госиспытаний, сообщил ТАСС генеральный директор «Техмаша» Владимир Лепин.

«Работа ведется. Детализировать пока рано. Это закрытый проект. Скажу, что мы готовы перейти на этап государственных испытаний», — сказал руководитель.

В мае в ходе выставки MILEX-2019 заместитель генерального директора «Техмаша» (входит в «Ростех») Александр Кочкин заявил, что опытный образец ракеты «Монолит» должен быть готов в ближайшие два-три года.

В феврале Лепин сообщил, что завершены государственные испытания авиационной ракеты «Бронебойщик» (С-8ОФП).

В октябре 2018 года он же в интервью «Звезде» заявил, что ракета «Монолит» является дальнейшим развитием «Бронебойщика», от которого отличается, в частности, калибром и дальностью применения.

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В июне того же года боевые стрельбы ракетами «Бронебойщик» показали на видео.

«Бронебойщик» может взрываться перед преградой, при ударе о преграду, пробивать преграду и взрываться за преградой. С-8ОФП должна расширить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров. Ракету должны получить самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.

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