«Ростех» кратно увеличит производство дронов-камикадзе

«Интерфакс»: в «Ростехе» сообщили об увеличении выпуска дронов-камикадзе

Расширение производственных мощностей позволит кратно увеличить выпуск дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб», а также беспилотников «Тахион» и «Гранат». Об этом сообщил директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, пишет «Интерфакс».

По словам Оздоева, госкорпорации удалось нарастить объемы производства различных видов вооружений, в том числе барражирующих боеприпасов, от двух до десяти раз, а некоторые — в десятки раз. «Расширены возможности производства БПЛА, благодаря чему кратно увеличится выпуск таких моделей, как "Куб", "Ланцет", "Гранат", "Тахион" и других», — сообщил он.

Кроме того, существуют планы двукратного наращивания производства ракет «Китолов», «Стрела», «Вихрь», а также зенитных управляемых ракет 9М333. «В том числе наращивается производство ракет для комплексов "Кинжал", "Искандер" и "Панцирь", авиабомб, артиллерийских и танковых снарядов», — добавил Оздоев.

Ранее сообщалось, что научно-производственное объединение «Андроидная техника» развернет серийное производство электродвигателей для российских беспилотных летательных аппаратов к концу года.