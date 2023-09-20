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19:42, 20 сентября 2023Наука и техника

В России рассказали о неуязвимости нового «Ланцета»

Эксперт Леонков назвал новую версию «Ланцета» неуязвимой для украинской ПВО

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Новая версия российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» с увеличенной продолжительностью полета станет неуязвимой для противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Развитие "Ланцетов" не останавливается. Судя по всему, речь идет о новой доработке данного дрона-камикадзе, которая теперь может летать дольше, чем ее предшественники, находившиеся в воздухе до 40 минут. Таким образом наши сухопутные войска получают эффективный инструмент, которым они могут работать по объектам противника на удалении от линии боевого соприкосновения», — назвал он особенности аппарата.

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Леонков отметил, что российским конструкторам удалось превратить дрон-камикадзе в крылатую ракету ближнего действия, которая неуязвима для ПВО противника. По его словам, высота полета «Ланцета» — менее десяти метров, а американский зенитный ракетный комплекс Patriot может сбивать цели на высоте от 20-30 метров. Также эксперт подчеркнул, что беспилотник гораздо дешевле крылатой ракеты.

Ранее в сентябре обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что удар российского дрона по истребителю МиГ-29 на авиабазе Долгинцево у Кривого Рога говорит о появлении у России беспилотника с дальностью действия более 70 километров. Он предположил, что удар стал дебютом нового «Ланцета».

В том же месяце индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что расширение производственных мощностей позволит кратно увеличить выпуск дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб».

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    Даниил Иринин
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