В США назвали самое эффективное оружие России в зоне СВО

Автор 19FortyFive Хамблинг: РФ «Ланцетами» уничтожает дорогостоящую технику ВСУ

Российская армия уничтожает дорогостоящую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами-камикадзе «Ланцет». Об этом пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Дэвид Хамблинг.

Автор называет дроны «Ланцет» самым эффективным оружием Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции (СВО), способность которого поражать цели с течением времени только нарастает.

«Этот беспилотник-камикадзе доказал, что способен поражать широкий спектр целей, включая основные боевые танки и стоящие на авиабазах самолеты, находящихся далеко за линией соприкосновения», — пишет обозреватель.

По его мнению, дрон может быть эффективным и в борьбе с артиллерией и системами противовоздушной обороны.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заметил, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ на земле на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом.