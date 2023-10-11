Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:31, 11 октября 2023Наука и техника

В США назвали самое эффективное оружие России в зоне СВО

Автор 19FortyFive Хамблинг: РФ «Ланцетами» уничтожает дорогостоящую технику ВСУ

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская армия уничтожает дорогостоящую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами-камикадзе «Ланцет». Об этом пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Дэвид Хамблинг.

Автор называет дроны «Ланцет» самым эффективным оружием Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции (СВО), способность которого поражать цели с течением времени только нарастает.

«Этот беспилотник-камикадзе доказал, что способен поражать широкий спектр целей, включая основные боевые танки и стоящие на авиабазах самолеты, находящихся далеко за линией соприкосновения», — пишет обозреватель.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

По его мнению, дрон может быть эффективным и в борьбе с артиллерией и системами противовоздушной обороны.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заметил, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ на земле на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник со взрывчаткой второй раз атаковал российскую колонию

    Альтернатива для Германии обновила рекорд по популярности в стране

    Глава ФСБ назвал планы Украины совершить диверсии против АЭС ядерным терроризмом

    Столкновение поездов в московском метро попало на видео

    Порнозвезда рассказала о двухнедельном браке

    Назван лучший МФЦ в России

    В ФСБ раскрыли данные о подготовке террористов и наемников для Украины

    Треть российских предпринимателей заявили о вере в эзотерические практики

    ВСУ пожаловались на российские среднекалиберные орудия

    50-летняя Хайди Клум показала лицо без макияжа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости