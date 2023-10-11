В США заявили об угрозе уничтожения авиации ВСУ новым оружием России

Forbes: российский «Ланцет» уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ под Кривым Рогом

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ на земле на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом. Об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс (David Axe).

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезной угрозой из-за новой версии российского беспилотника. Экс напомнил, что это второй за три недели удар «Ланцета» по украинскому самолету. По его мнению, командование ВСУ не извлекло урок из уничтожения этим беспилотником украинского МиГ-29 в сентябре.

Журналист обратил внимание, что Кривой Рог находится в 72 километрах от линии фронта. «Это означает, что "Ланцет", нанесший удар, представлял собой новый дальнобойный дрон версии "Изделие-53" с дальностью полета 45 миль, а не старый продукт версии "Изделие-51" с дальностью 25 миль», — заявил Экс. В связи с этим он посоветовал Киеву прятать свои самолеты, чтобы избежать угрозы потери авиации.

В сентябре российский дрон-камикадзе «Ланцет» поразил истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины на дальности более 80 километров. БПЛА с барражирующим боеприпасом смог попасть в кабину самолета на украинском аэродроме в тылу противника.