В России рассказали о причинах отказа от экспорта дрона-камикадзе «Ланцет»

«Рособоронэкспорт»: дрон «Ланцет» остался без экспорта из-за потребности ВС РФ

Иностранные заказчики активно проявляют интерес к российскому боеприпасу «Ланцет», но он не поставляется за границей в том числе из-за высокой потребности в нем российских военных. Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в ходе авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023, пишет ТАСС.

По его словам, сейчас наблюдается серьезный рост интереса иностранных партнеров к российским боеприпасам, «отлично проявившим себя в реальных боевых действиях». При этом дрон-камикадзе остается лишь в пределах страны.

Михеев объяснил, что такое решение об отказе от экспорта приняли, понимая, насколько важен «Ланцет» непосредственно российским военным. Кроме того, сейчас на него отсутствует разрешительная экспортная база.

Dubai Airshow — одна из самых масштабных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года. Россия участвует в нем, начиная с 1993 года. Новая выставка проходит с 13 по 17 ноября. На ней представлены летательные объекты 1,4 тысячи производителей из разных стран.