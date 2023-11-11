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13:34, 11 ноября 2023Мир

В Германии заявили об опасности российских дронов «Ланцет»

Welt: Россия вывела производство БПЛА «Ланцет» на новый уровень за время СВО

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

За время проведения спецоперации Россия усовершенствовала производство беспилотников и вывела его на новый уровень. Особую опасность представляют дроны «Ланцет», заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt, передает РИА Новости.

По словам журналиста, особенностью дрона «Ланцет» является то, что устройство действует по команде оператора — он определяет район действия, но цель дрон выбирает самостоятельно.

Ранее на Украине рассказали о страхе ВСУ перед «Ланцетами». Даже если военные прячут свою технику среди растительности, дрон замечает ее издалека и «атакует, пикируя, как сокол», сказал украинский зенитчик.

Впоследствии полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил страх ВСУ перед российским дроном «Ланцет». Его особенность заключается в повышенных маневренных и ударных возможностях, в связи с чем солдатам ВСУ крайне сложно ему противостоять.

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      Анастасия Шейкина
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