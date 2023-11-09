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02:53, 9 ноября 2023Наука и техника

На Украине рассказали о страхе ВСУ перед «Ланцетами»

KI: солдаты ВСУ заявили о страхе перед российскими «Ланцетами»

Фото: Министерство обороны России / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не способны спрятаться от российских беспилотников «Ланцет». У Киева нет эффективных мер для борьбы с ними, написало издание Kyiv Independent.

Зенитчик Александр с позывным Голливуд из 47-й механизированной бригады ВСУ рассказал о страхе перед российскими «Ланцетами». Он уточнил, что даже если военные прячут свою технику среди растительности, дрон замечает ее издалека и «атакует, пикируя, как сокол».

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В свою очередь эксперт в области беспилотных и роботизированных военных систем Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт заявил, что российский дрон отвечает всем требованиям военных действий, а также продолжает улучшаться.

«Открытые списки уничтоженной дронами украинской техники представляют собой мрачное чтиво для тех, кто поддерживает Украину», — отмечается в публикации.

Ранее в Британии оценили эффективность российских «Ланцетов». В Минобороны страны назвали дрон одним из наиболее эффективных.

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      Марина Совина
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