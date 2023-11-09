Полковник объяснил страх ВСУ перед российским дроном «Ланцет»

Полковник Матвийчук: ВСУ не могут противостоять российскому дрону «Ланцет»

Особенность российского дрона «Ланцет» заключается в его повышенных маневренных и ударных возможностях, в связи с чем солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне сложно ему противостоять. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Киев не имеет возможностей сбивать этот дрон, а возможности "Ланцета" для поражения бронированных объектов очень мощные. (...) Киев давно запрашивал у США, но то, что было поставлено Западом, свою задачу не выполнило. Поэтому Киев с таким страхом реагирует на наличие "Ланцета" у Российской армии», — объяснил специалист.

«Ланцет» предназначен для поражения наземной техники и других целей на глубине тактической зоны, где наибольшее скопление техники и вооружения. А именно в тактической зоне средств противовоздушной обороны, которые могли бы работать по «Ланцету», у Киева нет Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Ранее издание Kyiv Independent писало, что солдаты ВСУ неспособны спрятаться от российских беспилотников «Ланцет». Уточнялось, что у Киева нет эффективных мер для борьбы с этим оружием. Так, в материале приводятся слова зенитчика Александра с позывным Голливуд из 47-й механизированной бригады ВСУ, который рассказал о страхе перед российскими «Ланцетами». Он уточнил, что даже если военные прячут свою технику среди растительности, дрон замечает ее издалека и «атакует, пикируя, как сокол».