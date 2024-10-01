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12:44, 1 октября 2024Мир

В Германии заявили о намерении Шольца позвонить Путину

Die Zeit: Шольц намерен провести телефонный разговор с Путиным
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен в ближайшие недели провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на правительственные источники.

По данным собеседников издания, телефонные переговоры могут состоятся в преддверии саммита G20 в Бразилии, который пройдет в ноябре.

В начале сентября пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Шольц проведет телефонный разговор с президентом России, когда сочтет, что пришло «подходящее время».

8 сентября канцлер Германии заявил, что в украинском конфликте настал момент для мирных переговоров.

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