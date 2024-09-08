Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что в украинском конфликте настал момент для мирных переговоров. В связи с этим он поддержал участие России в новом саммите по урегулированию кризиса.
«На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент», — заявил политик. Он подчеркнул, что новая конференция будет «в любом случае» проведена.
Президент [Украины Владимир Зеленский] и я едины во мнении, что Россия должна быть представлена на ней
При этом Шольц отметил, что Германия продолжит оказывать Украине необходимую поддержку, но признал, что на региональных выборах в ФРГ успех имели партии, которые выступают против поставок оружия Киеву.
Зеленский представит новый план по урегулированию конфликта в ноябре
7 сентября Зеленский заявил, что в ноябре представит новый план по урегулированию конфликта на Украине американскому лидеру Джо Байдену и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу, а также лидерам стран G7. Он отметил, что «хочет знать их мнение».
Речь в будущем документе будет идти о «включении активной роли Запада в защиту Украины, являющейся гарантией прекращения боевых действий». Также отмечается, что документ будет «нацелен на начало переговоров с Москвой».
В Европе заявили о переломном моменте в конфликте на Украине
Итальянская газета Fatto Quotidiano указывала, что в украинском конфликте настал переломный момент, когда поражение Киева является неизбежным. Журналисты издания подчеркивали, что Вооруженные силы республики проигрывают в противостоянии с Россией.
«Киев может изменить ход боевых действий только в том случае, если вовлечет НАТО и создаст дальнейшую эскалацию», — считают авторы издания. Они убеждены, что власти Италии «должны сделать все», чтобы избежать такого развития событий и не допустить прямого участия сил альянса в конфликте.
Итальянский премьер Джорджа Мелони, в свою очередь, обвинила Запад в создании тупиковой ситуации в мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта. Однако, по ее мнению, наличие тупика может стать «катализатором для того, чтобы стороны сели за стол переговоров».