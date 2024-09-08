Шольц выступил за мирные переговоры по Украине. Он поддержал участие Москвы в новом саммите

Канцлер ФРГ Шольц: настал момент для завершения СВО на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что в украинском конфликте настал момент для мирных переговоров. В связи с этим он поддержал участие России в новом саммите по урегулированию кризиса.

«На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент», — заявил политик. Он подчеркнул, что новая конференция будет «в любом случае» проведена.

Президент [Украины Владимир Зеленский] и я едины во мнении, что Россия должна быть представлена на ней Олаф Шольц канцлер Германии

При этом Шольц отметил, что Германия продолжит оказывать Украине необходимую поддержку, но признал, что на региональных выборах в ФРГ успех имели партии, которые выступают против поставок оружия Киеву.

Фото: Boris Roessler / Reuters

Зеленский представит новый план по урегулированию конфликта в ноябре

7 сентября Зеленский заявил, что в ноябре представит новый план по урегулированию конфликта на Украине американскому лидеру Джо Байдену и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу, а также лидерам стран G7. Он отметил, что «хочет знать их мнение».

Речь в будущем документе будет идти о «включении активной роли Запада в защиту Украины, являющейся гарантией прекращения боевых действий». Также отмечается, что документ будет «нацелен на начало переговоров с Москвой».

В Европе заявили о переломном моменте в конфликте на Украине

Итальянская газета Fatto Quotidiano указывала, что в украинском конфликте настал переломный момент, когда поражение Киева является неизбежным. Журналисты издания подчеркивали, что Вооруженные силы республики проигрывают в противостоянии с Россией.

«Киев может изменить ход боевых действий только в том случае, если вовлечет НАТО и создаст дальнейшую эскалацию», — считают авторы издания. Они убеждены, что власти Италии «должны сделать все», чтобы избежать такого развития событий и не допустить прямого участия сил альянса в конфликте.

Фото: Alessandro della Valle / Reuters

Итальянский премьер Джорджа Мелони, в свою очередь, обвинила Запад в создании тупиковой ситуации в мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта. Однако, по ее мнению, наличие тупика может стать «катализатором для того, чтобы стороны сели за стол переговоров».