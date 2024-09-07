Мелони обвинила Запад в создании тупика в переговорах по Украине

Премьер Италии Мелони: поддержка Западом Киева привела к тупику в переговорах

Поддержка Украины западными странами привела к созданию тупиковой ситуации в мирных переговорах по урегулированию конфликта. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает Reuters.

«В данный момент, я бы сказала, существует тупиковая ситуация в переговорах, созданию которого содействовали западные страны, поддерживая Украину», — отметила политик.

По мнению Мелони, наличие тупика может стать «катализатором для того, чтобы стороны сели за стол переговоров».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Европейского союза (ЕС) вредят сами себе, занимая слишком проукраинскую позицию. Он отметил, что в интересах Евросоюза способствовать прекращению боевых действий на Украине, но «сообщество, наоборот, становится участником конфликта».