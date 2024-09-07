Орбан заявил о вреде Украины для ЕС

Орбан: ЕС навредил себе, занимая проукраинскую позицию

Страны Европейского союза (ЕС) вредят сами себе, занимая слишком проукраинскую позицию. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит газета Corrierre della Sera.

«Вместо того чтобы следовать европейским интересам, ЕС отождествляет свою политику с позицией Украины, а это чревато тем, что мы все глубже втягиваемся в конфликт. Это очень вредно для Европы», — отметил венгерский премьер.

Орбан подчеркнул, что в интересах ЕС способствовать прекращению боевых действий на Украине, но «сообщество, наоборот, становится участником конфликта».

Ранее Орбан заявил, что первым шагом для урегулирования конфликта на Украине должно быть прекращение огня, а не согласование условий мира. По его мнению, для окончания боевых действий необходим международный фактор.