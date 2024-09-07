Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:10, 7 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский представит новый план по Украине для Байдена, Трампа и Харрис

Зеленский представит новый план по Украине для Байдена, Трампа и Харрис в ноябре

Фото: Luca Bruno / AP

Новый план по урегулированию конфликта на Украине ожидается в ноябре и будет представлен действующему американскому лидеру Джо Байдену и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова передает итальянская газета la Repubblica.

«Мы подготовим план в ноябре. Я представлю его президенту Байдену, кандидатам Трампу и Харрис, а также лидерам стран "большой семерки" G7, потому что я хочу знать их мнение», — отметил политик.

Авторы материала добавили, что Зеленский не уточнил деталей нового мирного плана Украины. Однако издание указало на то, что речь в будущем документе будет идти о «включении активной роли Запада в защиту Украины, являющейся гарантией прекращения боевых действий». Также отмечается, что документ будет «нацелен на начало переговоров с Москвой».

27 августа глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Запад действительно заинтересован в проведении переговоров по Украине, то ему надо отказаться от «формул Зеленского» и начать честный разговор.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Армения не подписала декларацию Совета Европы. Ереван отказался поддержать ордер на «арест» Путина

      По делу о потерпевшем крушении на Камчатке Ми-8 назначили более ста экспертиз

      В матче Юношеской футбольной лиги в Дагестане произошла массовая драка

      Расправившийся с матерью и дочерью вагнеровец рассказал школьникам о семейных ценностях

      Мошенники обманули генерала КГБ на 60 миллионов рублей

      Зеленский представит новый план по Украине для Байдена, Трампа и Харрис

      На Украине признали оперативный успех армии России и заявили о стачивании ВСУ

      Власти Киргизии пообещали не отказываться от России из-за Украины

      Армия Израиля ликвидировала командиров двух батальонов «Исламского джихада»

      В России прокомментировали отказ Армении поддержать ордер МУС на «арест» Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше