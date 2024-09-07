Зеленский представит новый план по Украине для Байдена, Трампа и Харрис в ноябре

Новый план по урегулированию конфликта на Украине ожидается в ноябре и будет представлен действующему американскому лидеру Джо Байдену и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова передает итальянская газета la Repubblica.

«Мы подготовим план в ноябре. Я представлю его президенту Байдену, кандидатам Трампу и Харрис, а также лидерам стран "большой семерки" G7, потому что я хочу знать их мнение», — отметил политик.

Авторы материала добавили, что Зеленский не уточнил деталей нового мирного плана Украины. Однако издание указало на то, что речь в будущем документе будет идти о «включении активной роли Запада в защиту Украины, являющейся гарантией прекращения боевых действий». Также отмечается, что документ будет «нацелен на начало переговоров с Москвой».

27 августа глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Запад действительно заинтересован в проведении переговоров по Украине, то ему надо отказаться от «формул Зеленского» и начать честный разговор.