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14:16, 27 августа 2024Мир

Лавров назвал условие для начала переговоров по Украине

Лавров: для переговоров по Украине Западу надо отказаться от «формул Зеленского»

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Если Запад действительно заинтересован в проведении переговоров по Украине, то ему надо отказаться от «формул Зеленского» и начать честный разговор. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

«Если Запад действительно заинтересован, то тогда дело не в президенте Украины Владимире Зеленском. Нужно спокойно, без каких-либо бумажек под названием "формула Зеленского", по-честному начинать обсуждать урегулирование конфликта», — отметил дипломат.

Лавров добавил, что если Запад стремится к нормализации ситуации в Европе, «от которой уже сами европейцы стонут и страдают», то надо садиться за стол переговоров.

Ранее Лавров назвал шантажом требования Украины разрешить ей использовать ракеты Storm Shadow для ударов по России. Глава МИД также отметил, что западные страны «по-русски говоря, нарываются» на эскалацию конфликта с Россией и не стремятся ее избежать.

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      Дарья Устьянцева
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