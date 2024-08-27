Лавров назвал шантажом требования Украины использовать Storm Shadow для ударов по России

Лавров: требования Украины использовать Storm Shadow для ударов по РФ — шантаж

Требования Украины разрешить ей использовать ракеты Storm Shadow для ударов по России являются шантажом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Это шантаж, это попытка сделать вид, что Запад хочет избежать чрезмерной эскалации, но на самом деле это лукавство», — заявил Лавров.

Глава МИД также отметил, что западные страны «по-русски говоря, нарываются» на эскалацию конфликта с Россией и не стремятся ее избежать.

Ранее издание The Guardian сообщило, что Украина намерена получить разрешение Запада на использование ракет большой дальности Storm Shadow для ударов по российской территории. По данным издания, Киев полагает, что это может вынудить Москву начать переговоры о прекращении боевых действий.