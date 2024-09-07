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18:07, 7 сентября 2024Интернет и СМИ

На Западе признали неизбежное поражение ВСУ

FQ: в конфликте на Украине настал момент, когда поражение ВСУ неизбежно

Фото: Reuters

В украинском конфликте настал переломный момент, когда поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) является неизбежным. Об этом сообщает итальянская газета Fatto Quotidiano.

«В конфликте на Украине начался переломный момент. ВСУ, на данный момент, проигрывают. Киев может изменить ход боевых действий только в том случае, если вовлечет НАТО и создаст дальнейшую эскалации», — передает издание.

Авторы материала отметили, что власти Италии «должны сделать все», чтобы избежать такого сценария развития событий и не допустить прямое участие сил альянса в конфликте.

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      Дарья Устьянцева
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