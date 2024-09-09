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19:43, 9 сентября 2024Мир

В кабмине ФРГ назвали условие для телефонного разговора Путина и Шольца

Кабмин ФРГ: Шольц поговорит с Путиным по телефону, когда придет подходящее время

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, когда посчитает, что пришло «подходящее время». Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт, передает N-tv.

«Я могу сказать, что Шольц несколько раз говорил о том, что даже после начала конфликта он неоднократно звонил Путину и будет продолжать делать это в будущем. Поэтому если канцлер ФРГ сочтет этот разговор подходящим в какой-то момент, то он не побоится позвонить российскому лидеру», — отметил представитель кабмина ФРГ.

Хебештрайт также высказался о возможном участии России в новом саммите по урегулированию конфликта на Украине. Он указал на то, что говорить об этом «пока рано», так как «еще не определены дата и место конференции».

Ранее Шольц заявил, что в конфликте на Украине настал момент для мирных переговоров. По мнению канцлера ФРГ, необходимо провести новую конференцию, в которой также примет участие Россия. При этом он подчеркнул, что Берлин продолжит оказывать помощь Киеву.

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      Дарья Устьянцева
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