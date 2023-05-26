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09:14, 26 мая 2023Мир

Шольц решил снова поговорить с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц решил снова провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger.

По словам политика, с последнего разговора прошло достаточно много времени. «Я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным», — указал канцлер.

В марте канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что регулярно разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это были долгие разговоры, которые порой длились до полутора часов. «Иногда на немецком, иногда с переводом», — сказал глава немецкого правительства. Шольц также отметил, что во время бесед стороны придерживались вежливого тона.

При этом канцлер ФРГ указал на серьезные разногласия по вопросу конфликта на Украине во время подобных контактов.

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Виктория Кондратьева
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