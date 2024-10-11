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11:28, 11 октября 2024Мир

Большинство немцев выступили за переговоры Шольца и Путина

DPA: 59 процентов опрошенных граждан ФРГ выступили за переговоры Шольца и Путина

Фото: Sergey Guneev / Sputnik / Reuters

Большинство опрошенных немецких граждан выступают за переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца и российского президента Владимира Путина. Об этом со ссылкой на немецкое агентство DPA сообщает ТАСС.

По данным опроса института изучения общественного мнения YouGov, за проведение телефонного разговора двух лидеров высказались 59 процентов респондентов, против выступили 26 процентов, а 15 процентов — воздержались от ответа.

Примечательно, что в федеральных землях бывшей Восточной Германии процент людей, поддержавших переговоры Шольца и Путина, составил и вовсе 68 процентов опрошенных, против — 15 процентов участников опроса.

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Ранее Шольц заявил, что следует продолжать переговоры с Путиным, несмотря на их «совершенно разные» позиции.

В последний раз Шольц и Путин общались по телефону 2 декабря 2022 года. Разговор состоялся по инициативе германской стороны.

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      Виктория Кондратьева
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