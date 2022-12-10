Шольц призвал продолжать переговоры с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц призвал продолжать контакты с президентом России Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что следует продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Слова Шольца приводит агентство DPA.

Шольц подчеркнул, что лидеры стран разделяют «совершенно разные» позиции. «Однако я продолжу говорить с ним, потому что хочу застать момент, когда будет возможно выйти из этой ситуации. Этого не получится, если не говорить друг с другом», — призвал он.

Шольц и Путин общались по телефону 2 декабря. Беседа состоялась по инициативе германской стороны. В ходе диалога лидеры стран обсудили спецоперацию России на Украине, поставки оружия Киеву и другие вопросы.

Шольц призвал Путина завершить украинский конфликт путем переговоров. «Канцлер призвал президента России как можно скорее найти дипломатическое решение, включая вывод российских войск», — отмечается в сообщении правительства Германии. Кроме того, Шольц и Путин договорились поддерживать контакты.

Ранее канцлер заявил, что не общался с российским лидером с сентября.