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21:57, 10 декабря 2022Мир

Шольц призвал продолжать переговоры с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц призвал продолжать контакты с президентом России Путиным
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Johanna Geron / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что следует продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Слова Шольца приводит агентство DPA.

Шольц подчеркнул, что лидеры стран разделяют «совершенно разные» позиции. «Однако я продолжу говорить с ним, потому что хочу застать момент, когда будет возможно выйти из этой ситуации. Этого не получится, если не говорить друг с другом», — призвал он.

Шольц и Путин общались по телефону 2 декабря. Беседа состоялась по инициативе германской стороны. В ходе диалога лидеры стран обсудили спецоперацию России на Украине, поставки оружия Киеву и другие вопросы.

Шольц призвал Путина завершить украинский конфликт путем переговоров. «Канцлер призвал президента России как можно скорее найти дипломатическое решение, включая вывод российских войск», — отмечается в сообщении правительства Германии. Кроме того, Шольц и Путин договорились поддерживать контакты.

Ранее канцлер заявил, что не общался с российским лидером с сентября.

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Марина Совина
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