Шольц призвал Путина к дипломатическому урегулированию украинского конфликта
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского президента Владимира Путина к дипломатическому урегулированию украинского конфликта, сообщается на сайте Кабмина ФРГ.
Главы государств в течение часа обсуждали конфликт Москвы и Киева, а также его последствия. Канцлер осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре Украины, а также указал на решимость Берлина продолжать поддерживать Киев и обеспечивать его обороноспособность против российских войск.
«Канцлер призвал президента России как можно скорее найти дипломатическое решение, включая вывод российских войск», — сказано в сообщении.
Лидеры стран договорились поддерживать контакты.
2 декабря Владимир Путин провел телефонный разговор с Олафом Шольцем и обсудил с ним ситуацию на Украине. Беседа состоялась по инициативе германской стороны. В ходе диалога российский лидер разъяснил немецкому канцлеру принципиальные подходы Москвы к проведению военной операции.
Ранее Шольц заявил, что не общался с российским лидером с сентября.