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15:11, 2 декабря 2022Мир

Шольц призвал Путина к дипломатическому урегулированию украинского конфликта

Шольц осудил авиаудары России по инфраструктуре Украины и призвал урегулировать конфликт

Фото: Bernd Elmenthaler / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского президента Владимира Путина к дипломатическому урегулированию украинского конфликта, сообщается на сайте Кабмина ФРГ.

Главы государств в течение часа обсуждали конфликт Москвы и Киева, а также его последствия. Канцлер осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре Украины, а также указал на решимость Берлина продолжать поддерживать Киев и обеспечивать его обороноспособность против российских войск.

«Канцлер призвал президента России как можно скорее найти дипломатическое решение, включая вывод российских войск», — сказано в сообщении.

Лидеры стран договорились поддерживать контакты.

2 декабря Владимир Путин провел телефонный разговор с Олафом Шольцем и обсудил с ним ситуацию на Украине. Беседа состоялась по инициативе германской стороны. В ходе диалога российский лидер разъяснил немецкому канцлеру принципиальные подходы Москвы к проведению военной операции.

Ранее Шольц заявил, что не общался с российским лидером с сентября.

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Варвара Кошечкина
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