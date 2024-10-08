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13:31, 8 октября 2024Мир

Стало известно о готовности Шольца провести разговор с Путиным

ТАСС: Шольц готов провести разговор с Путиным

Фото: Marcus Brandt / Pool / Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

По информации собеседника агентства, разговор с российским лидером не является табу для главы немецкого правительства. «[Шольц] все это подчиняет цели положить конец войне. Он этого не исключает, и я хочу это еще раз подтвердить», — уточнил источник.

Однако в правительстве Германии подчеркнули, что канцлер будет готов связаться с Путиным, если для такого разговора настанет «правильный момент», нужно будет направить «ясный сигнал» или возникнет «конкретный вопрос».

Ранее стало известно, что Шольц намерен провести телефонный разговор с Путиным в ближайшие недели. Уточняется, что переговоры могут состояться в преддверии саммита G20 в Бразилии, который пройдет в ноябре, однако германская сторона на данный момент не отправила запрос на его проведение.

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      Дарья Балацкая
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