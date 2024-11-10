Кандидат в канцлеры Германии заявил о готовности говорить с Путиным

Кандидат в канцлеры Мерц заявил о готовности говорить с Путиным после избрания

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о готовности говорить с президентом России Владимиром Путиным после своего избрания на пост. Об этом политик рассказал в интервью изданию Stern.

«Если для этого будет повод и будет согласие между европейскими и трансатлантическими партнерами, то, конечно», — сказал Мерц.

Также кандидат в канцлеры заявил, что готов поставить ультиматум России о прекращении ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае он обещает снять ограничения на использование Киевом ракет Taurus.

Ранее колумнист агентства Bloomberg Макс Гастингс заявил, что Североатлантический альянс и всю западную систему безопасности ждет мрачное будущее в случае сотрудничества избранного президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина по вопросу разрешения конфликта на Украине.