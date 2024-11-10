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14:01, 10 ноября 2024Интернет и СМИ

В США испугались будущего НАТО в случае сотрудничества Трампа с Путиным

Bloomberg: НАТО ждет мрачное будущее в случае сотрудничества Трампа с Путиным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: SPUTNIK / Reuters

Североатлантический альянс и всю западную систему безопасности ждет «мрачное будущее» в случае сотрудничества избранного президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина по вопросу разрешения конфликта на Украине. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Макс Гастингс.

«Европа начинает готовиться к своей новой жизни на еще большей дистанции от Вашингтона, чем когда-либо с 1941 года. Общая картина такова: если Трамп сдержит свое обещание работать с Путиным для разрешения украинского кризиса, то будущее НАТО и западной коллективной безопасности будет мрачным», — отметил колумнист.

По мнению Гастингса, действующий президент США Джо Байден может оказаться «последним главой Белого дома, который считает, что европейская безопасность Европы входит в число национальных интересов Вашингтона». Он также добавил, что возможное стратегическое противостояние с Китаем будет «доминировать в американской внешней политике в ближайшие четыре года».

Ранее бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Трамп сможет подтолкнуть Украину к переговорам и признанию принадлежности новых регионов к России. Он подчеркнул, что с приходом республиканца в Белый дом в НАТО вырастет напряженность в вопросе оказания Киеву финансовой помощи.

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