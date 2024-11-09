В НАТО оценили шансы Трампа подтолкнуть Украину к переговорам

Ставридис: Трамп подтолкнет Украину к переговорам и признанию новых регионов РФ

Дональд Трамп сможет подтолкнуть Украину к переговорам и признанию принадлежности новых регионов к России. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

«Трамп подтолкнет обе стороны к тому, чтобы сесть за стол переговоров. В реальности [Россия] в итоге сохранит за собой то, что она сейчас занимает», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что с приходом Трампа в Белый дом в НАТО вырастет напряженность в вопросе оказания Киеву финансовой помощи. По словам Ставридиса, Трамп относится к вопросу помощи Украине крайне скептически.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор раскрыл мнение Трампа о спецоперации на Украине. По его словам, республиканец понимает, что Россия уже победила в конфликте. «Россия победила, это не оспаривается», — сказал эксперт.