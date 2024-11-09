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22:48, 9 ноября 2024Мир

В США раскрыли мнение Трампа о спецоперации на Украине

Полковник Макгрегор: Трамп знает, что Россия победила в конфликте на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Россия победила в конфликте на Украине, избранный президент США Дональд Трамп понимает это. С таким утверждением выступил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он призвал взглянуть на ситуацию на поле боя. «Россия победила, это не оспаривается», — подчеркнул Макгрегор.

Он также отметил, что Трампу следует понимать, что его инициативы по урегулированию российско-украинского конфликта могут не привести к желаемому результату, поскольку в этом вопросе необходимо учитывать мнение Москвы. При этом, добавил полковник, политик знает о том, что должен избегать войны с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп в случае победы на выборах не сможет убедить Киев пойти на территориальные уступки для завершения конфликта.

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