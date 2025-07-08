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00:44, 8 июля 2025Мир

Названы возможные кандидаты на пост посла Украины в США

Financial Times: Новым послом Украины в США может стать Шмыгаль или Точицкий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Foxie EdianiaK / Unsplash

На пост посла Украины в Соединенных Штатах Америки вместо Оксаны Маркаровой рассматривается ряд кандидатов. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Среди кандидатов — министр культуры Николай Точицкий, заместитель главы ОП Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров, глава Минэнерго Герман Галущенко, премьер-министр Денис Шмыгаль, а также вице-премьер Ольга Стефанишина.

Как утверждается в статье, украинский президент Владимир Зеленский пообещал главе США Дональду Трампу заменить посла в Вашингтоне. Отмечается, что Маркарова близка к Демократической партии и подвергалась критике республиканцев.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров, также сообщало, что президент Украины в ходе телефонного разговора с американским лидером обсудил возможность замены посла Украины в Вашингтоне.

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