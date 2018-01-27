Курды сбили турецкий вертолет

Бойцы вооруженного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF), большую часть которого составляют курдские отряды народной самообороны, сбили турецкий вертолет в сирийском Африне. Об этом в субботу, 27 января, сообщил РИА Новости представитель SDF.

Он уточнил, что это произошло в окрестностях сел Кявре Кяр и Батмане.

Ранее в субботу Telegram-канал Directorat 4, который занимается мониторингом деятельности террористов, опубликовал видеозапись обстрела курдами турецкого ударного вертолета T129 ATAK. В сообщении не уточнялось, где именно был снят ролик, отмечалось лишь, что в районе Африна.

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В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что турецкие войска продолжат наступление на сирийские территории после взятия Африна, контолируемого курдами. «Если Аллах позволит, то мы дойдем и до Идлиба», — сказал он.

Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне 20 января. Военным помогают боевики «Сирийской свободной армии». Анкара причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных отрядов народной самообороны (YPG) к террористам.

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