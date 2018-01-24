Американцы, немцы и британцы повоюют с курдами против турок

Добровольцы из США, Германии и Британии присоединятся к курдским бойцам из «Демократических сил Сирии» (ДСС) в войне против турок. Об этом в среду, 24 января, сообщает Reuters.

«Иностранные бойцы, воевавшие в Ракке и сейчас воюющие в районе Дейр-эз-Зора, захотели направиться в Африн», — сказал член военного руководства ДСС Редур Селил. Он добавил, что десятки человек присоединятся к курдам, однако их точное число назвать отказался.

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Западные волонтеры ранее воевали в Сирии на стороне курдов против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в районе Африна на севере Сирии 20 января. Ее цель — уничтожение военизированных отрядов курдов на территории Сирийского Курдистана, которые Анкара считает террористическими. 23 января в турецком Генштабе отчитались об уничтожении как минимум 260 экстремистов. Ранее сообщалось, что курдскими отрядами самообороны были убиты четыре турецких солдата.

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