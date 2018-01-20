Турция начала военную операцию в Сирии

Генштаб Вооруженных сил Турции официально объявил о начале военной операции в районе подконтрольного курдам города Африн на северо-западе Сирии. Об этом сообщает агентство «Анадолу» в субботу, 20 января.

Операция, получившая название «Оливковая ветвь», стартовала в 17:00 по местному времени. В качестве сухопутных сил задействованы отряды сирийской оппозиции, они обеспечены бронетехникой и поддерживаются турецкой армией. Также используется боевая авиация.

Как сообщается в заявлении, цели операции — защита границ Турции, обеспечение безопасности в регионе, борьба с курдским ополчением (Анкара считает курдов террористами) и боевиками «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Ранее 20 января сообщалось, что курдские отряды самообороны вступили в бой с турецкими военнослужащими, которые попытались проникнуть вглубь территории Сирии. По данным телеканала Al Mayadeen, в ходе вооруженного столкновения, произошедшего в районе приграничной деревни Бюльбюль, были убиты четверо турецких солдат.

19 января турецкие военные начали артобстрел курдских отрядов в городе Африн на севере сирийской провинции Алеппо. Министр обороны республики Нуреттин Джаникли заявил, что решение начать наземное наступление на военные отряды изменено не будет. Он добавил, что курды де-факто начали обстрел турецких силовиков на границе и представляют реальную угрозу.

Анкара хочет устранить сирийских курдов с приграничной территории, куда за последние недели были стянуты военные отряды и бронетехника.

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