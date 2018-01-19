Турция атаковала сирийских курдов

Турецкие военные начали артобстрел курдских отрядов в городе Африн на севере сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает Associated Press в пятницу, 19 января.

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли в интервью телеканалу A Haber заявил, что решение начать наземное наступление на военные отряды изменено не будет. Он добавил, что курды де-факто начали обстрел турецких отрядов на границе и представляют реальную угрозу.

Анкара хочет устранить сирийских курдов с приграничной территории, куда за последние недели были стянуты военные отряды и техника.

15 января турецкие власти в ответ на информацию о решении США сформировать группы вооруженного ополчения на северо-восточной границе Сирии направили на юго-восток страны военный конвой с боевой техникой. Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон назвал ситуацию недопониманием.

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