США отреклись от планов помешать туркам напасть на курдов

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не собирался формировать вооруженные группы на северо-восточной границе Сирии, добавив, что произошло недопонимание. Об этом сообщает Reuters 18 января, в четверг.

Тиллерсон сообщил репортерам, что встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Ванкувере и прояснил положение дел. «Ситуация была представлена неправильно. Кто-то оговорился. Мы не создаем группы вооруженного ополчения на границе, — заявил он, — Я считаю злополучным то, что комментарии некоторых людей оставили неприятное впечатление. Но это не то, что мы делаем».

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В понедельник, 15 января, власти Сирии описали намерения США как «вопиющую агрессию против суверенитета и территориальной целостности Сирии и возмутительным нарушением международного права».

Турция резко раскритиковала решение Штатов поддержать демократические силы, которыми руководят курдские отряды народной самообороны и создать на границе 30-тысячный гарнизон, а также пригрозила отправить войска на границу с Сирией.

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