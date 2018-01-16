Турция собралась ударить по сирийским курдам с воздуха

Турция планирует с массированных авиаударов начать операцию против сирийских курдов, обосновавшихся в городе Африн на севере Сирии. Об этом во вторник, 16 января, сообщает Haberturk со ссылкой на источники в военных кругах.

Как отмечает издание, в 2017 году турецкие власти трижды готовились к операции в этом сирийском городе, однако впоследствии откладывали ее.

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По сведениям Haberturk, Анкара уже наметила 149 целей для бомбардировки, среди которых транспорт, а также военная техника и стационарные объекты, используемые боевиками YPG (военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с Рабочей партией Курдистана, РПК).

Первая фаза операции может продлиться до шести суток, одновременно с авиацией будет задействована артиллерия, размещенная на границе. Курды планируют отразить атаку Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15 января пригрозил уничтожить создаваемую США «армию по защите границ Сирии». В нее должны войти бойцы «Демократических сил Сирии», бойцы YPG, а также боевики запрещенной в Турции РПК.

Также сообщалось, что США втайне передали сирийским курдам переносные зенитно-ракетные комплексы.

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