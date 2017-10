«Мне довелось убивать русских»

В Иракском Курдистане есть на что посмотреть. Именно здесь турецкие курды из Рабочей партии Курдистана с переменным успехом пытаются задушить гидру капитализма в пределах отдельно взятого лагеря имени шахида Рустема Джуди. Вместе с ними живут и солдаты удачи, приехавшие проверить свои силы в борьбе с «Исламским государством». Корреспондент «Ленты.ру» вживую увидел один из немногих анклавов коммунизма на Ближнем Востоке и разговорил суровых наемников.

Лагерь имени шахида Рустема Джуди, который называют Махмуром из-за близости с одноименным городом, находится в часе езды от столицы Иракского Курдистана — Эрбиля. На его территории еще с 1997 года располагается лагерь курдских беженцев из Турции. Они придерживаются идеологии запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). А их товарищи из филиалов взяли под контроль северные территории Сирии. Современная идеология РПК базируется на представлениях о новом типе общества, в котором не будет места ни государству, ни капитализму.

Всех новоприбывших в лагерь отводят в специальный гостевой дом, богато украшенный флагами РПК и портретами лидера партии — Абдуллы Оджалана. Тут живут иностранные активисты левого толка, журналисты и добровольцы, решившие отправиться на собственную войну с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России).

По счастливом стечению обстоятельств корреспонденту «Ленты.ру» удалось застать здесь трех таких солдат удачи и поговорить с ними. Происходящее чем-то напоминало стандартное начало анекдота. Ведь в комнате собрались русский, англичанин, американец и француз, и каждый оказался незаурядным и в меру разговорчивым собеседником.

«Люблю убивать»

При ближайшем знакомстве с корреспондентом «Ленты.ру» британец неожиданно заявил, что ему «довелось убивать русских» и что они «очень хороши на поле боя». После нескольких секунд неловкого молчания наемник широко улыбнулся и добавил, что ему приходилось воевать не только против русских, но и вместе с ними. Британский солдат удачи уже третий раз едет в Рожаву (курдский регион в Сирии), чтобы воевать с боевиками ИГ.

В этом прослеживается определенная цикличность: поездка в Сирию, война, возвращение домой, отсидка в тюрьме. И снова по кругу. Дело в том, что в Великобритании РПК и ее сирийские филиалы внесены в список террористических организаций. Поэтому британскому солдату удачи регулярно приходится сидеть в тюрьме. Он бы и рад не ездить на родину, но иной возможности увидеть родителей у него попросту нет.

Комната отдыха в лагере Фото: Сергей Малыженков

Заговорив о тюрьме, британский доброволец посоветовал корреспонденту «Ленты.ру» удалить Facebook со смартфона: «Чем скорее ты это сделаешь, тем лучше для тебя. Facebook собирает информацию о твоих фотографиях и геолокации, чтобы затем отправить в Анкару. У тебя могут быть серьезные проблемы, если всплывет, что ты был здесь. И твоя пресс-карта не поможет».

«Впервые я пошел воевать за курдов в 2013 году. Никакого халифата еще и в помине не было», — говорит наемник, некогда служивший в британской армии и решивший отправиться к курдам после мимолетной встречи с бывшими сослуживцами. Но личной ненависти в этом нет. «Я просто люблю убивать, и мне все равно, кто мой враг: ИГ, Асад или Барзани (президент Иракского Курдистана — прим. «Ленты.ру»). Дайте мне ствол, и я отправлюсь в бой», — объясняет британец, продолжая точить свой нож. На вопрос о числе убитых боевиков он спокойно отвечает: 26. И после некоторой заминки бросает фразу: «Еще недостаточно».

Впоследствии выяснилось, что на долю британского солдата удачи выпало серьезное испытание. Его воинское подразделение попало в окружение, и он спасся чуть ли не единственный. Гибель сослуживцев лишь усилила жажду крови.

«Я знаю, что Россия поддерживает Асада и шиитов. Здесь смешалось немало различных интересов. В такой ситуации очень сложно понять, что хорошо, а что плохо. Да и не моего ума это. Мое дело воевать», — говорит британец, заканчивая точить свой нож.

Ужин в лагере Махмуда Рушди Фото: Сергей Малыженков

Сами курды совсем не разделяют взгляды добровольца из Великобритании. «Мы хотим изменить людей, а не истребить. Если просто перестрелять всех террористов, то вместо них придут другие. Неправильно приезжать сюда только из-за желания убивать», — высказался один из курдов, мило беседовавший с солдатами удачи.

Вечером, после ужина, британец продолжал сидеть за общим столом и рисовать в блокноте, громко подпевая звучавшей в наушниках песне For Whom the Bell Tolls группы Metallica. Среди его рисунков я увидел изображение самурая и, как назвал его британец, Бога смерти.

«Я давно хотел воевать»

Куда более интересным и тонким персонажем оказался французский доброволец, с ходу заявивший, что «весь цивилизованный мир воюет с джихадом аж с VIII века». Из всей троицы он был самым молодым и наименее опытным. Это чувствовалось во всем: от огромного походного рюкзака, заметно выделявшегося на фоне небольших спортивных сумок товарищей по оружию, до по-юношески импульсивной манеры речи.

«Я давно хотел воевать. Переломным моментом для меня стали участившиеся теракты во Франции. Но попасть на Ближний Восток я смог только сейчас», — рассказывает француз.

По его словам, вернувшиеся из зоны боевых действий французы открыли специальную группу в Facebook и помогают всем желающим отправиться воевать.

«Можно написать и напрямую в YPG (военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с РПК — прим. «Ленты.ру»), но лично мне больше хочется воевать на стороне YBŞ (военизированные отряды курдов на территории приграничного с Сирией иракского города Шенгал, аффилированные с РПК — прим. «Ленты.ру»). YBŞ в основном состоит из езидов и христиан, я им больше доверяю. Езиды больше остальных мотивированы уничтожать боевиков ИГ», — уверяет солдат удачи.

Француз отказался от службы в армии на родине. Это, по его мнению, в лучшем случае помогло бы государству в борьбе с «сиюминутными врагами», а в худшем — служба была бы «просиживанием штанов в казарме». Поэтому он и записался в добровольцы.

Солдат удачи Фото: Сергей Малыженков

По ходу беседы француз неоднократно называл сирийского президента Башара Асада фашистом. Он считает, что именно из-за ошибок Асада возникло «Исламское государство». Впрочем, объяснить это без эмоций и разложив по фактам солдат удачи так и не смог. Поэтому разговор перетек в обсуждение родителей юного бойца и джихада.

«Родители узнали о моем решении уже после того, как я приехал в Ирак. Да, сначала были крики и паника, но теперь они смирились и понимают, почему я сделал такой выбор», — утверждает француз.

Увидеть маму и папу ему удастся нескоро. Но на родине ему хотя бы не грозит тюрьма. Во Франции РПК тоже признана террористической организацией, но уголовной ответственности за связи с YPG или YBŞ нет.

Проблемы могут возникнуть при попытке покинуть Ирак. На момент встречи с корреспондентом «Ленты.ру» все три солдата удачи находились в лагере на протяжении трех недель, а виза выдается всего на месяц. Поэтому в худшем случае их может ожидать иракская тюрьма. Конечно, есть возможность перебраться из Сирийского Курдистана в Дамаск и вылететь уже оттуда. Но это довольно сложно. Ведь в сирийской столице даже нет французского посольства.

I'm just a badass motherfucker

Американец был не так словоохотлив. На вопрос о том, служил ли он в армии, солдат удачи отрицательно помотал головой и сказал: «I'm just a badass motherfucker». Но выглядит он вполне как бывалый солдат. Наверное, просто не хочет говорить об этом из предосторожности.

Американец рассказал, что три недели назад, на следующий день после его прибытия в Махмур, лагерь атаковали боевики ИГ. Особенно усердно снайперы террористов работали по гостевому дому. Погибли двое из охраны лагеря. Спустя пару дней нападение повторилось, но обошлось без жертв. По словам американца, ночью на улицу выходить не стоит, даже если очень приспичит.

Фото: Сергей Малыженков 1 /2

Любопытно, что, хотя в паре километров от лагеря оборудованы военные посты Иракского Курдистана, курдские силы пешмерга так и не пришли, чтобы помочь отразить атаки ИГ.

***

Вечером после ужина «интернациональная бригада» в лице трех добровольцев, одной политической активистки из Франции и корреспондента «Ленты.ру» разместилась за столом во дворе гостевого дома. Попить чайку и обсудить насущные проблемы. Вокруг немедленно образовалась толпа из местных курдов, которые отчаянно пытались овладеть английским и обучить своих гостей тонкостям курдского языка.

За пару часов чаепития добровольцы прекрасно натренировались произносить по-курдски жизненно необходимые слова и выражения: «Огонь!», «Стоп!», «Я ранен!» И предложили сыграть в блек-джек, трижды переспросив, нет ли у корреспондента «Ленты.ру» водки — без алкоголя в лагере сынам войны безумно скучно.

А потом наступило утро. Произошло это довольно рано — в шесть утра в гостевой дом забежала радостная курдянка с важным сообщением для наемников: сегодня можно уехать в Шенгал. Солдаты удачи тут же суетливо засобирались. Не каждый выдержит три недели спокойствия в изолированном лагере, да еще и без водки. Докуривая сигарету и улыбаясь лучам рассветного солнца, американец с воодушевлением сказал, что ощущает себя ковбоем, уходящим в закат.

Корреспондент «Ленты.ру» не остался в долгу и взял с солдат удачи обещание, что если им и придется воевать против русских, то пусть целятся выше головы. Английский самурай, француз, грезящий реконкистой, и американский ковбой погрузили свои вещи в джип и уехали на запад, в сторону сирийской границы.

А корреспондент «Ленты.ру» отправился исследовать коммунистический оазис. В голове еще долго звучали строки «Они ушли, они ушли…».